Учреждения социальной сферы Москвы будут работать в штатном режиме 26 июня

Столичные учреждения комплекса социального развития и прочие государственные организации будут работать в понедельник, 26 июня, согласно установленному графику. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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Все городские поликлиники, стационары и другие медицинские организации, а также центры госуслуг, государственные ветеринарные клиники и дворцы бракосочетания будет функционировать и вести прием посетителей в штатном режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в пресс-службе городского комплекса соцразвития заявили, что 26 июня в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на работе и не найдут возможности оставить детей дома.

Накануне глава города Сергей Собянин в связи со сложной ситуацией объявил 26 июня выходным днем. По его словам, исключениями станут органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.