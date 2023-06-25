Учреждения социальной сферы Москвы будут работать в штатном режиме 26 июня
Столичные учреждения комплекса социального развития и прочие государственные организации будут работать в понедельник, 26 июня, согласно установленному графику. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Все городские поликлиники, стационары и другие медицинские организации, а также центры госуслуг, государственные ветеринарные клиники и дворцы бракосочетания будет функционировать и вести прием посетителей в штатном режиме, передает официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, в пресс-службе городского комплекса соцразвития заявили, что 26 июня в детских садах будут открыты дежурные группы для тех воспитанников, чьи родители будут находиться на работе и не найдут возможности оставить детей дома.
Накануне глава города Сергей Собянин в связи со сложной ситуацией объявил 26 июня выходным днем. По его словам, исключениями станут органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.
Также Собянин сообщил об отмене в Москве запланированных массовые мероприятия из-за введенного режима контртеррористической операции.