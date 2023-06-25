Магазины крупнейших сетей 26 июня будут работать в Москве в обычном режиме

Магазины крупнейших российских ретейлеров в понедельник, 26 июня, объявленный в столице нерабочим днем, будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

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— В выходные дни в Москве магазины федеральных торговых сетей будут работать в обычном, штатном режиме в соответствии с действующими в компаниях графиками, — заявил Караваев.

На сегодняшний день АКОРТ объединяет свыше двух десятков крупнейших компаний, суммарно занимающих более 30 процентов рынка розничной торговли России, передает ТАСС.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в связи со сложной ситуацией в стране объявил 26 июня выходным днем.

Исключениями станут органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.

Этот день в МГУ также объявлен нерабочим днем, а все экзамены в рамках весенне-летней сессии и работа приемных комиссий будут дистанционными.