Понедельник в МГУ объявлен нерабочим днем

Понедельник, 26 июня, в МГУ объявлен нерабочим днем, экзамены в рамках весенне-летней сессии и работа приемных комиссий будут дистанционными. Соответствующая информация следует из распоряжения ректора вуза Виктора Садовничего.

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— Установить 26 июня 2023 года нерабочим днем с сохранением за работниками Московского университета заработной платы. Проводить мероприятия весенне-летней экзаменационной сессии 2022/2023 учебного года с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — говорится в документе.

Также, согласно распоряжению, все мероприятия, касающиеся приемной кампании, в том числе взаимодействие с абитуриентами и проведение вступительных испытаний, будут проводиться в дистанционном режиме.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в связи со сложной ситуацией объявил 26 июня выходным днем. Исключениями станут органы власти, предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.