Москвичам пообещали теплую погоду с небольшими дождями

Метеоролог рассказал, что в воскресенье в городе возможны небольшие осадки, воздух при этом прогреется до 22-24 градусов. Ветер юго-восточный от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.