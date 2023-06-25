Стало известно о работе детских садов в Москве 26 июня
О работе детских садов в Москве в понедельник, 26 июня, на фоне объявления мэром столицы Сергеем Собяниным выходного дня стало известно РИА Новости. По сообщению пресс-службы Комплекса социального развития Москвы, в этот день будут работать только дежурные группы.
Привести ребенка в сад смогут только те родители, которым нужно будет находиться на рабочих местах. При этом в остальных городских социальных учреждениях прием будет вестись в штатном режиме. Это касается поликлиник, центров госуслуг, ветклиник, Дворцов бракосочетания и так далее.
Ранее Сергей Собянин объявил выходной день 26 июня в Москве в связи со сложной ситуацией.
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