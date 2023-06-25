Собянин рассказал о развитии районов Печатники, Текстильщики и Южнопортовый

Три юго-восточных района столицы — Печатники, Текстильщики и Южнопортовый, где сегодня проживает порядка 265 тысяч москвичей, стали местом реализации больших и малых проектов, которые делают повседневную жизнь горожан комфортнее и благополучнее. Об этом в воскресенье, 25 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, юго-восток Москвы с его плотной сетью железных дорог стал одним из центров развития рельсового транспорта столицы. Так, в 2016 году на базе Малого кольца МЖД было открыто Московское центральное кольцо (МЦК), успешно интегрированное в городскую транспортную систему.

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— В этом году завершили мегапроект: полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. На юго-востоке самое протяженное в мире метрокольцо представлено станциями «Печатники», где создан крупный ТПУ, объединяющий БКЛ, Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦД-2, — отметил Собянин.

Кроме того, в Печатниках был реализован один из крупнейших и сложнейших экологических проектов — реконструкция Курьяновских очистных сооружений. Важнейшей задачей было устранение неприятных запахов, которые сильно досаждали местным жителям. Для решения этой проблемы профильными специалистами было сделано перекрытие с высокомощными газоочистными установками основных источников выбросов сероводорода.

В рамках благоустройства набережных Москвы-реки привели в порядок зеленую территорию вдоль улицы Гурьянова. Обустроили спуски к воде и зоны отдыха со скамейками и шезлонгами, заменили покрытие дорожек, установили стильные фонари.

На юго-востоке Москвы продолжает расти число молодых семей. В связи с этим, продолжил мэр, за последние годы здесь открылось 11 новых объектов: девять детских садов на 1140 мест и две школы на 1375 учащихся, отметил Собянин в личном блоге.