Более 250 табличек разместили на фасадах станций столичного метро

«Мы улучшаем навигацию в городском транспорте, чтобы пассажирам было проще ориентироваться. Этим летом завершим нумерацию входов станций метро. Строить маршруты станет удобнее - это отвечает задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению комфорта поездок», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.