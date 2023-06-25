Более 250 табличек разместили на фасадах станций столичного метро
Более 250 табличек разместили на фасадах 54 станций столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы улучшаем навигацию в городском транспорте, чтобы пассажирам было проще ориентироваться. Этим летом завершим нумерацию входов станций метро. Строить маршруты станет удобнее - это отвечает задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению комфорта поездок», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
По его словам, всего на фасадах разместили 258 табличек с номерами входов.