Дептранс Москвы: Столичный транспорт работает в штатном режиме

В департаменте транспорта Москвы заявили, что информация о возможном ограничении работы городского транспорта не соответствует действительности, транспорт и аренда каршеринга работают штатно в режиме выходного дня. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Информация о том, что в Москве может быть ограничена работа городского транспорта, не соответствует действительности. Метро, МЦК, МЦД, пригородный ж/д транспорт, весь наземный парк автобусов и электробусов, такси и сервисы аренды автомобилей работают штатно в режиме выходного дня», — заявили в департаменте.

Там отметили, что движение находится под контролем Ситуационного центра, который работает круглосуточно.

Ранее в дептрансе Москвы заявили, что в столице прекращено движение судов и ограничена работа причалов на Москве-реке.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».