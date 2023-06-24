Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве

Понедельник, 26 июня, будет выходным днем в Москве, чтобы «минимизировать риски» во время режима контртеррористической операции. Об этом написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём», - заявил градоначальник.

Он отметил, что на работу в понедельник выйдут только служащие органов власти, а также сотрудники предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

Собянин призвал москвичей «максимально воздерживаться» от поездок по городу. Мэр предупредил, что движение в отдельных кварталах и на отдельных дорогах может быть перекрыто. Городские службы начали работать в режиме повышенной готовности.

О нештатных ситуациях и происшествиях следует сообщать по телефону 112.

Сегодня в Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции (КТО).