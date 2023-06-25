Первый этап велогонки "Пять колец Москвы" отменили

Организаторы международной велогонки "Пять колец Москвы" приняли решение отменить первый этап соревнований. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России .

"В связи с постановлением о введении режима контртеррористической операции на территории Москвы и Московской области сообщаем об отмене первого этапа многодневной велогонки "Пять колец Москвы". О возможности проведения второго этапа мы сообщим в социальных сетях", - говорится в сообщении.

24 июня прошел пролог велогонки, победителем которого стал Лев Гонов из команды "Локосфинкс 1". Дистанция заезда составила 3,8 км. Как отметил главный тренер сборной России Иракли Абрамян в разговоре с корреспондентом ТАСС после завершения соревнований, мероприятие прошло без эксцессов и в рабочем порядке. Первый этап должен был пройти в воскресенье по улице Косыгина.