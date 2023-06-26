Москвичам рассказали о погоде в столице на неделю

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что москвичей ожидает теплое начало этой недели, а во второй половине, начиная со среды, температура понизится. Об этом сообщает RT.

«Ситуация складывается под влиянием циклона, который придет к нам с западо-юго-запада через Брянск, Смоленск. Понедельник и вторник — +23...+24 °С, без осадков. Со среды — дождичек и температура не выше +20 °С», — заявил синоптик.

По его словам, ожидается давление с 746—747 мм рт. ст. до 740—738 мм рт. ст.

Шувалов добавил, что ожидаются затяжные дожи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей Кировской, Курганской, Омской, Челябинской областей, Чувашии и других регионов Поволжья ожидает температура воздуха ниже нормы на 4–6°C. Также похолодание придет в Сибирь и на Урал. Температура будет опускаться до +4…+6°C.