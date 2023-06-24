В Москве на фоне введения КТО перенесли выпускные
Проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю, предупредила пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы в своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю в связи с введенным режимом контртеррористической операции.
В департаменте уточнили, что выпускные пройдут 1 июля.
Накануне, на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер», Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.
«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», - отметили в НАК.
Напомним, что контртеррористическая операция - правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности.
Кроме того, возможна приостановка работы деятельности опасных производств, ограничение связи, временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах. Может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.