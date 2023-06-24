В Москве на фоне введения КТО перенесли выпускные

Проведение выпускных вечеров в школах переносится на неделю, предупредила пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю в связи с введенным режимом контртеррористической операции.

В департаменте уточнили, что выпускные пройдут 1 июля.

Накануне, на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер», Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», - отметили в НАК.

Напомним, что контртеррористическая операция - правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности.