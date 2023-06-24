Все массовые мероприятия в Москве отменены в связи с введением режима контртеррористической операции. При этом передвижение по городу не затруднено, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве введен режим контртеррористической операции", - написал мэр.

По его словам, в связи с этим в городе отменили массовые мероприятия, объявленные ранее. Собянин указал, что все службы города работают в полном объеме, передвижения по Москве не затруднены. Мэр поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Прежде Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия и введен дополнительный контроль на дорогах. Об аналогичных мерах в Московской области проинформировал губернатор региона Андрей Воробьев. Также в департаменте транспорта заявили, что межрегиональные автобусы из Москвы по южным направлениям могут быть задержаны и отменены.