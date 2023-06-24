Началась реставрация фасадов исторических зданий в Хохловском переулке

Фасады очистят от предыдущей отделки, красочных слоев и загрязнений, проведут биоцидную обработку поверхностей, отреставрируют кирпичную кладку стен, проемов и архитектурных деталей.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Начались работы по реставрации фасадов палат дьяка Украинцева (Хохловский переулок, дома 7–9, строения 2 и 3) и директорского дома Московского архива Коллегии иностранных дел (Хохловский переулок, дома 7–9, строение 3). Первый признан объектом культурного наследия федерального значения, второй имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время идет установка строительных лесов.

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«Начинается долгожданная реставрация фасадов палат дьяка Украинцева и директорского дома Московского архива Коллегии иностранных дел в Хохловском переулке. До этого работы велись внутри зданий: специалисты демонтировали интерьерные перегородки, появившиеся в процессе эксплуатации. Фасады расчистят от поздних штукатурных наслоений‚ окрасочных слоев и загрязнений, проведут биоцидную обработку поверхностей, отреставрируют кирпичную кладку стен, проемов и архитектурные детали. Также специалистам предстоит отреставрировать белокаменный цоколь, воссоздать металлические козырьки», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия АлекАлексей Емельянов.

Также будут отреставрированы ступени крылец и входных площадок, воссозданы окна и двери по сохранившимся образцам. Все работы ведутся на основании согласованного проекта и выданного разрешения под контролем специалистов Мосгорнаследия.