Началась реставрация фасадов исторических зданий в Хохловском переулке

Фасады очистят от предыдущей отделки, красочных слоев и загрязнений, проведут биоцидную обработку поверхностей, отреставрируют кирпичную кладку стен, проемов и архитектурных деталей.
Начались работы по реставрации фасадов палат дьяка Украинцева (Хохловский переулок, дома 7–9, строения 2 и 3) и директорского дома Московского архива Коллегии иностранных дел (Хохловский переулок, дома 7–9, строение 3). Первый признан объектом культурного наследия федерального значения, второй имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В настоящее время идет установка строительных лесов.
«Начинается долгожданная реставрация фасадов палат дьяка Украинцева и директорского дома Московского архива Коллегии иностранных дел в Хохловском переулке. До этого работы велись внутри зданий: специалисты демонтировали интерьерные перегородки, появившиеся в процессе эксплуатации. Фасады расчистят от поздних штукатурных наслоений‚ окрасочных слоев и загрязнений, проведут биоцидную обработку поверхностей, отреставрируют кирпичную кладку стен, проемов и архитектурные детали. Также специалистам предстоит отреставрировать белокаменный цоколь, воссоздать металлические козырьки», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия АлекАлексей Емельянов.
Также будут отреставрированы ступени крылец и входных площадок, воссозданы окна и двери по сохранившимся образцам. Все работы ведутся на основании согласованного проекта и выданного разрешения под контролем специалистов Мосгорнаследия.
Каменные палаты построили в последней трети XVII века. До 1686–1708 годов их владельцем был Емельян Украинцев, русский государственный деятель, думный дьяк и дипломат. После его смерти палаты перешли в собственность генерал-фельдмаршала Михаила Голицына (1709–1730 годы). Затем зданиями владели княгиня Татьяна Голицына и князь Александр Голицын (1757–1768 годы). С 1768 по 1875 год здесь располагался архив Коллегии иностранных дел, затем Русское музыкальное общество, а в 1882–1903 годах тут жил нотный издатель Петр Юргенсон.