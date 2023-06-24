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Въезд на территорию Ростовской области ограничили

Въезд на территорию Ростовской области ограничили со стороны Краснодарского и Ставропольского краев из Волгоградской и Воронежской областей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Василия Голубева, передает «Интерфакс»..

Въезд в Ростовскую область ограничили со стороны четырех регионов
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«Выезд из Ростовской области свободен. Ограничений на передвижение транспорта на территории Ростовской области нет», — отмечает пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области экскаваторами перекопали части дорог регионального значения для полной остановки проезда техники по трассам. Для того чтобы приостановить движение, дорожное полотно намеренно повредили.

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