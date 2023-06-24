Собянин сообщил о проведении антитеррористических мероприятий в Москве

"В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было размещено несколько аудиозаписей. В частности, он утверждал, что по его подразделениям якобы нанесли удары, и обвинил в этом военное руководство страны. В связи с этими заявлениями ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. В Минобороны назвали ложной информацию о якобы нанесении удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ призвал бойцов частной военной компании не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.