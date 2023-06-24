В Москве выпускной пройдет в Парке Горького

Главными темами городского выпускного, который состоится в Парке Горького в субботу, стали "Первые" и "Наставники".

Праздничные мероприятия, посвященные завершению 2022/2023 учебного года, пройдут в Москве 24-25 июня.

Как ранее сообщалось в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, традиционный городской праздник выпускников состоится в Парке Горького. Мероприятие начнется в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня. Главные темы праздника - "Первые" и "Наставники.

Отмечается, что для выпускников 2023 года подготовлена обширная программа, включая музыкальные концерты с участием популярных отечественных певцов и диджеев. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сами выпускники принимали участие в выборе звезд на праздничный вечер.