В Москве выпускной пройдет в Парке Горького
Главными темами городского выпускного, который состоится в Парке Горького в субботу, стали "Первые" и "Наставники".
Праздничные мероприятия, посвященные завершению 2022/2023 учебного года, пройдут в Москве 24-25 июня.
Как ранее сообщалось в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, традиционный городской праздник выпускников состоится в Парке Горького. Мероприятие начнется в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня. Главные темы праздника - "Первые" и "Наставники.
Отмечается, что для выпускников 2023 года подготовлена обширная программа, включая музыкальные концерты с участием популярных отечественных певцов и диджеев. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сами выпускники принимали участие в выборе звезд на праздничный вечер.
Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра РФ, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, местами не исключен кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит плюс 21-23 градуса, по области до плюс 25 градусов. Ветер ожидается северо-западный и северный со скоростью 6-11 м/с. В ночь на воскресенье, 25 июня, также облачно с прояснениями, в Подмосковье местами небольшой дождь. Столбики термометров покажут в столице и по области до плюс 14 градусов.