Жителей Москвы предупредили о сильном тумане

В ближайшие часы в Москве ожидается туман, с ухудшением видимости 300-500 метров. Об этом заявили в столичном управлении МЧС РФ.

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа 23.06.2023 г. с сохранением до 9:00 24.06.23023 г. местами в г. Москве ожидается туман, с ухудшением видимости 300-500 м», — указали в ведомстве.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали избегать внезапных маневров, а также «значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств».

Также жителей столицы призвали быть осторожными и не оставлять детей без присмотра.