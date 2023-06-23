Жителей Москвы предупредили о сильном тумане
В ближайшие часы в Москве ожидается туман, с ухудшением видимости 300-500 метров. Об этом заявили в столичном управлении МЧС РФ.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа 23.06.2023 г. с сохранением до 9:00 24.06.23023 г. местами в г. Москве ожидается туман, с ухудшением видимости 300-500 м», — указали в ведомстве.
В связи с этим автомобилистам рекомендовали избегать внезапных маневров, а также «значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств».
Также жителей столицы призвали быть осторожными и не оставлять детей без присмотра.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее спрогнозировал, что в Москве за последнюю неделю июня выпадет больше осадков, чем за весь месяц, — до 30 миллиметров, в пятницу, 23 июня, ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер.