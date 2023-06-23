На юге Москвы запретили купание в зоне отдыха "Тропарево"
Специалисты запретили купание в зоне отдыха "Тропарево" на юге Москвы из-за несоответствия воды эпидемиологическим требованием. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что с начала весенне-летнего сезона ведомство контролирует ход подготовки и обеспечение безопасности факторов среды обитания для здоровья человека зон отдыха, в том числе на водных объектах с проведением исследований воды.
"С 23 июня 2023 года в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха - "Тропарево" (ЮЗАО), установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено, информация будет оперативно размещена на сайте управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении.
По состоянию на 23 июня разрешено купание в девяти зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (ВАО); пляж "Динамо" (САО); Головинские пруды (САО); Серебряный бор-2 (СЗАО); Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО); Большой городской пруд (ЗелАО); Школьное озеро (ЗелАО); Черное озеро (ЗелАО).
Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в зонах отдыха находится на контроле управления Роспотребнадзора по Москве.