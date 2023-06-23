На юге Москвы запретили купание в зоне отдыха "Тропарево"

"С 23 июня 2023 года в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха - "Тропарево" (ЮЗАО), установлены знаки о запрете купания. После получения удовлетворительных результатов воды купание в водоеме зоны отдыха будет снова разрешено, информация будет оперативно размещена на сайте управления Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении.