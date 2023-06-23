В ряде районов Москвы выпало до четверти месячной нормы осадков

"Сегодня в некоторых районах столицы прошел сверхинтенсивный ливень. Наибольшее количество осадков зафиксировано в СВАО (18 мм), ЮВАО (16 мм) и ВАО (15 мм). На некоторых объектах улично-дорожной сети фиксировались временные скопления воды - на улицах Плеханова, Вешняковской, Новокосинской, Ибрагимова и Ткацкой, площади Амилкара Кабрала в ВАО, на улицах Ташкентская и Ферганская, шоссе Фрезер в ЮВАО", - говорится в сообщении.