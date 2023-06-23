Шоу «Танцы с собаками» пройдет в Лианозовском парке 25 июня

«Шоу «Танцы с собаками» - это уникальное танцевальное представление от сильнейших спортсменов России и мира в кинологическом спорте «Танцы с собаками». Приглашаем детей и взрослых насладиться искусством трюковой дрессировки собак и актерским мастерством танцоров», - приводит пресс-служба слова организаторов.