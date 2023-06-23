Москва онлайн покажет праздник выпускников в Парке Горького

24 июня зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть праздник выпускников в Парке Горького. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с молодежью, узнает об их мечтах и планах на дальнейшую жизнь.

В этом году главные темы торжества – "Первые" и "Наставники".