Москвичей пригласили на лекции по музыкальному менеджменту
Открытые лекции по музыкальному менеджменту будут проходить в Москве до конца лета, сообщили «Мосленте» в пресс-службе VK Group.
Цикл бесплатных лекций креативная платформа Простор и VK Education запускают при поддержке Российской академии музыки имени Гнесиных. Программа лектория ориентирована на музыкантов и работающих в музыкальной сфере менеджеров.
На лекциях эксперты отрасли расскажут, как устроена сфера музыкального менеджмента, как находить таланты, создавать узнаваемые бренды и продвигать музыкальные проекты. Отдельный спектр тем будет посвящен правовым вопросам индустрии и музыкальной редактуре.
Встречи будут проходить в гастрономической оранжерее «Радио» на территории пространства «Суперметалл» в столице. Первая из них пройдет 28 июня.
С подробной программой лекций можно ознакомиться в группе «Простор» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее в офисе VK были подведены итоги первого года работы Инженерно-математической школы.