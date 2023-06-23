Москвичей пригласили на лекции по музыкальному менеджменту

Открытые лекции по музыкальному менеджменту будут проходить в Москве до конца лета, сообщили «Мосленте» в пресс-службе VK Group.

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Цикл бесплатных лекций креативная платформа Простор и VK Education запускают при поддержке Российской академии музыки имени Гнесиных. Программа лектория ориентирована на музыкантов и работающих в музыкальной сфере менеджеров.

На лекциях эксперты отрасли расскажут, как устроена сфера музыкального менеджмента, как находить таланты, создавать узнаваемые бренды и продвигать музыкальные проекты. Отдельный спектр тем будет посвящен правовым вопросам индустрии и музыкальной редактуре.

Встречи будут проходить в гастрономической оранжерее «Радио» на территории пространства «Суперметалл» в столице. Первая из них пройдет 28 июня.