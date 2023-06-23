Shaman, Чеботина и Киркоров споют на "Московском выпускном-2023"

Впервые главный праздник выпускников, который по традиции проходит в московском Парке имени Горького, соберет такую внушительную компанию звезд поп-музыки, рока и рэпа. На "Московском выпускном-2023" в ночь на 25 июня выступят Shaman, дуэты Galibri & Mavik и Маша Шейх & Zadonskaya, Люся Чеботина, Глюкоза, Филипп Киркоров, Султан Лагучев, Алсу, Konfuz, Kamazz, Nivesta, Нюша, Лолита Милявская, "Дискотека Авария", Мот, Катя Адушкина, Стас Костюшкин, Валя Карнавал и другие.

Именно этих артистов и выбрали в соцсетях сами выпускники 2023 года. Ведущими станут Лера Кудрявцева и белорусский рэпер Тим Сорокин, участник группы Team House.

"Московский выпускной-2023" начнется в 23:00 в субботу, 24 июня, а завершится в 6:00 воскресенья. Помимо концертов в Парке Горького в программе интерактивные и танцевальные площадки, сеты диджеев, театрализованное представление на воде и салют.