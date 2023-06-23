Сергей Собянин опубликовал ролик из кабины машиниста БКЛ
Ролик, в котором запечатлен путь поезда по всей БКЛ (Большой Кольцевой линии московского метрополитена) опубликовал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Всего 3,5 месяца полноценной работы, и без Большого кольца уже невозможно представить себе Москву. Кажется, что БКЛ была всегда. Но это не так, для ее сооружения потребовалось 10 лет упорной работы», — написал градоначальник.
В ролике анимационная карта БКЛ сменяется кадрами из кабины машиниста. В ускоренном режиме показано, как за 90 минут поезд проехал по всему кольцу, начав и закончив движение на станции «Кунцевская».
Ранее были названы самые востребованные у москвичей автобусные остановки возле БКЛ.
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