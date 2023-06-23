Синоптик сказал, когда в Москве закончатся дожди

Дожди в столице прекратятся к воскресенью, 25 июня. Об этом заявил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в субботу уходящий циклон еще отметится кратковременными дождями, погода будет облачная с прояснениями. Также эксперт рассказал о грядущей температуре воздуха. Так, днем в субботу в Москве ожидается 21-23 градуса тепла, в Подмосковье - 19-24 градуса.

В воскресенье осадков не будет, «за погоду будет отвечать гребень антициклона», отметил Леус.

По его словам, в ночь на воскресенье в Москве прогнозируется плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - плюс 9-14 градусов, днем в столице будет 21-23 градуса, в районах Московской области - 19-24 градуса.

При этом в понедельник в городе установится сухая и преимущественно солнечная погода, отметил эксперт. В дневные часы в Москве ожидается плюс 23-25 градусов, указал синоптик.