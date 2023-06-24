Вузам Москвы порекомендовали отложить все мероприятия 26 июня

"Министерство рекомендовало вузам действовать в соответствии с решениями, принятыми руководителями регионов. В частности, в понедельник в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов. В случае возникновения у кого-то из студентов технических трудностей при онлайн-подключении каждый вопрос будет рассматриваться индивидуально. Это касается и работы приемных комиссий. Рекомендуем абитуриентам пользоваться супер-сервисом "Поступи в вуз онлайн", - сказал он.