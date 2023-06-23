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Заммэра Сергунина рассказала об обучающих программах «Мосволонтера»

С начала года свыше 6,6 тысячи человек поучаствовали в программах по развитию компетенций ресурсного центра «Мосволонтер». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра Сергунина рассказала об обучающих программах «Мосволонтера»
© вечерняя москва

— Ресурсный центр проводит тренинги для новичков, опытных волонтеров и будущих наставников. После обучения они активно участвуют в жизни города — помогают при проведении форумов, спортивных состязаний, патриотических и культурных акций, — сказала она.

Для них были организованы лекции, курсы повышения квалификации, практикумы и мастер-классы. В общей сложности за девять лет обучение прошли свыше 70 тысяч горожан.

Недавно в Москве стартовал набор волонтеров на фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего». Для мероприятия задействуют свыше 200 добровольцев. Праздничные мероприятия пройдут 24 и 25 июня в парке «Ходынское поле».

Кроме того, с начала 2023 года 100 волонтеров старшего возраста помогли столице более чем на 50 мероприятиях. Используя свой опыт, знания и организаторские способности, они помогают городу и ведут жизнь, полную радости и общения.