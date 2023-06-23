В Москве на площадке "Руднево" зарегистрировали первого резидента

Первая из локализовавших производство на площадке "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компаний получила статус резидента. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Сегодня на площадке "Руднево" уже размещается 16 компаний, большая часть из которых является производителями беспилотных авиасистем. "ВИП-Камилла" стала первым резидентом шестой площадки ОЭЗ "Технополис Москва". В начале 2023 года город заключил с предприятием офсетный контракт на поставку абсорбирующего белья медицинского назначения. Компания инвестирует в проект 417 млн рублей", - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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По его словам, в III квартале 2023 года предприятие планирует выйти на полную мощность и создать 74 рабочих места. За первый год работы резидент планирует выпустить 70 млн подгузников и 34 млн пеленок, увеличив впоследствии производство до 120 млн и 75 млн штук в год соответственно.

На площадке "Руднево" компания разместила свои производственные мощности на площади 5,5 тыс. кв. м. Предприятие приобрело современное оборудование, которое обеспечит высокое качество выпускаемой продукции - впитывающих пеленок и подгузников для ухода за взрослыми пациентами. Поставка подгузников в лечебные учреждения социальной защиты столицы начнется в августе 2023 года, а пеленок - во II квартале 2024 года.

"Все необходимое оборудование уже поступило на площадку "Печатники" и проходит таможенные процедуры. На площадке "Руднево" завершаются работы по выполнению требований для получения статуса свободной таможенной зоны - устанавливают системы видеонаблюдения, охраны, контроля доступа, оборудование таможенного поста. Монтажные работы технологических линий для выпуска подгузников займут 14-16 дней после выпуска таможней", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев.