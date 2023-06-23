Москвичам рассказали, что появляется на освобожденных от самостроя территориях

С 2011 года в столице ликвидировали более 17,6 тысячи объектов самостроя, что позволило освободить почти 8,5 миллиона квадратных метров территории. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— За 12 лет на территории Москвы специалисты Госинспекции по недвижимости выявили почти 24 тысячи самостроев общей площадью более 11,5 миллиона квадратных метров. Уже ликвидировано свыше 17,6 тысячи незаконных построек. По результатам такой работы освобождено почти 8,5 миллиона квадратных метров территории — ее приводят в порядок, благоустраивают и создают новые общественные пространства, — рассказал Ефимов.

В частности, в районе Чертаново Северное появилась зона для прогулок и отдыха с фестивальной площадкой «Московские сезоны». Кроме того, по адресу Сумской проезд, владение 2б, располагался незаконный торговый центр. После его сноса прилегающую территорию благоустроили, установили лавочки, фонари, проложили дорожки, провели озеленение, организовали детскую площадку. Также здесь появился павильон, продающий фермерскую продукцию.

— В СВАО вместо незаконного торгового павильона по адресу улица Амундсена, дом 14а, засеяли газон, а в Таганском районе появилась бесплатная автостоянка рядом с жилыми домами, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Помимо выявления и демонтажа самостроя, специалисты Госинспекции по недвижимости проводят профилактическую работу. С 2019 года состоялось более 62 тысяч мероприятий, направленных на информирование граждан о земельном законодательстве и пресечении его нарушения.