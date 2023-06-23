Тарифы на аренду велосипедов в Москве снизили до конца сезона

Как уточняется, стоимость проката стала ниже до 25% в зависимости от тарифа. Доступнее стали и новые электровелосипеды 2.0. «Мы снизили тарифы, чтобы у большего числа людей появился стимул пользоваться велопрокатом или желание попробовать впервые взять велосипед. Кроме того, станционные велосипеды можно арендовать бесплатно - достаточно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Мы продолжаем развивать сервис городского велопроката и делать его досупнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.