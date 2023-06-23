"Школа родственного ухода" открыла для москвичей группы взаимоподдержки

«Проекту “Школа родственного ухода” уже полтора года. Мы создавали его, чтобы помочь горожанам, которые помогают сами. “Школа родственного ухода” поддерживает тех, кто ухаживает за своими родными и близкими, которым уход и забота нужны постоянно. За это время школу прошли более 1,2 тысячи москвичей, они обучились правильному уходу в домашних условиях, научились оказывать первую помощь и создавать атмосферу, в которой комфортно жить всем членам их семьи. Мы продолжаем развивать этот проект. Направления для улучшений подсказывают нам сами слушатели школы. Мы создали группы взаимоподдержки, которые помогут выговориться, получить эмоциональную поддержку от людей, столкнувшихся с похожей жизненной ситуацией, понимающих и разделяющих тревоги и переживания. Во время встреч можно поделиться опытом и полезной информацией. С участниками также будет общаться эксперт, который выполняет роль равного консультанта, так как ранее он ухаживал за своими близкими. Создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей “Школы родственного ухода”», — отметила Анастасия Ракова.