"Школа родственного ухода" открыла для москвичей группы взаимоподдержки

В «Школе родственного ухода» открываются группы взаимоподдержки. На занятиях участники проекта смогут обсудить трудности, с которыми они сталкиваются при уходе за тяжелобольными родственниками, и получить эмоциональную поддержку от тех, кто находится в похожей ситуации, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Проекту “Школа родственного ухода” уже полтора года. Мы создавали его, чтобы помочь горожанам, которые помогают сами. “Школа родственного ухода” поддерживает тех, кто ухаживает за своими родными и близкими, которым уход и забота нужны постоянно. За это время школу прошли более 1,2 тысячи москвичей, они обучились правильному уходу в домашних условиях, научились оказывать первую помощь и создавать атмосферу, в которой комфортно жить всем членам их семьи. Мы продолжаем развивать этот проект. Направления для улучшений подсказывают нам сами слушатели школы. Мы создали группы взаимоподдержки, которые помогут выговориться, получить эмоциональную поддержку от людей, столкнувшихся с похожей жизненной ситуацией, понимающих и разделяющих тревоги и переживания. Во время встреч можно поделиться опытом и полезной информацией. С участниками также будет общаться эксперт, который выполняет роль равного консультанта, так как ранее он ухаживал за своими близкими. Создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей “Школы родственного ухода”», — отметила Анастасия Ракова.
Встречи будут проходить раз в месяц в Институте дополнительного профессионального образования. При желании участников их количество могут увеличить.
В июне в «Школе родственного ухода» стали проводить очные сессии с экспертами столичного Ресурсного центра для инвалидов. На встречах участникам проекта рассказывают об особенностях использования технических средств реабилитации и о том, как они помогают повысить качество жизни человека с ограниченными возможностями здоровья.
Участникам «Школы родственного ухода» доступно три основных курса: «Домашний уход за малоподвижным человеком», «Деменция: оценка, подходы, повышение качества жизни» и «Первая помощь». Каждый из них включает теоретическую часть, задания для самопроверки и дополнительные учебные материалы. Пройти обучение можно в онлайн-, офлайн- и смешанном формате.
Чтобы присоединиться к проекту «Школа родственного ухода», нужно пройти опрос на официальном сайте. Он поможет определить, какой перечень услуг рекомендован в конкретном случае. Список формируется с помощью специального калькулятора. После пользователю предложат заполнить анкету для получения доступа к онлайн-курсу. Ссылка на занятия придет на указанный адрес электронной почты.
После прохождения дистанционного обучения с участником свяжется тренер по долговременному уходу районного центра социального обслуживания. Он ответит на вопросы и расскажет, как применять полученные знания на практике. Также тренер подскажет, как оформить индивидуальную программу реабилитации и абилитации.
Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы открыт в 2008 году. Его сотрудники работают над программами профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы социальной защиты. Полный перечень учебных программ есть на сайте института. Вопросы можно задать по телефону: + 7 495 607-50-65 или по электронной почте: ipk@mos.ru.