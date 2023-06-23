В парке искусств «Музеон» пройдет зарядка для людей старшего поколения

В парке искусств «Музеон» 27 июня пройдет зарядка для людей старшего поколения, которая станет началом цикла «Зарядок долголетия». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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— Уже открыто более четырех тысяч групп на свежем воздухе, неизменной популярностью среди участников пользуются спортивные мероприятия. <...> Весь сезон занятия будут проходить в различных городских пространствах, а главной площадкой первой зарядки станет Крымская набережная в парке «Музеон». Трансляцию можно будет посмотреть в социальных сетях проекта «Московское долголетие» и во всех центрах московского долголетия, — рассказала Ракова.

Мероприятие начнется в 10:00. Гости не только станут участниками мастер-классов, но и узнают правила занятия спортом в летний период. Также они смогут узнать и о других направлениях: гимнастика, зумба и цигун.

Отмечается, что для участия в мероприятии не обязательно приходить в парк. Можно сделать зарядку во дворе собственного дома, пишет официальный сайт мэра Москвы.