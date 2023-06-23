Собянин представил 3D-карту Большой кольцевой линии метро

«Всего 3,5 месяца полноценной работы, и без большого кольца уже невозможно представить себе Москву. Кажется, что БКЛ была всегда. Но это не так, для ее сооружения потребовалось 10 лет упорной работы», — отметил Мэр Москвы.

Чтобы проехать все ее станции, потребуется 90 минут. Новое кольцо заметно сократило время в пути между московскими районами. Так, чтобы добраться из Западного округа, со станции «Кунцевская», на юго-запад, до станции «Мичуринский проспект», потребуется всего восемь минут. А с востока на север, от станции «Сокольники» до станции «Петровский парк», поезд довезет за 13 минут.