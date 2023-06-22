Москвичей предупредили о грозах и ливнях в пятницу

В пятницу, 23 июня, местами в Москве может выпасть более трети месячной нормы осадков в связи с прогнозируемыми грозами и ливнями, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, синоптики ожидают в Москве 23 июня грозы с ливневым дождем.

«Усиление ветра местами до 17 метров в секунду, в отдельных районах может выпасть до 25 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня. Такой комплекс неблагоприятных погодных условий с начала нынешнего лета ожидается впервые», — отметил Бирюков.