Обкатка поезда «Иволга 3.0» прошла на западном радиусе будущего МЦД-4

В столице прошла обкатка «Иволги 3.0» без пассажиров на западном радиусе будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом в четверг, 22 июня, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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— Сегодня проводилась обкатка, проверяли готовность инфраструктуры, — сказал он.

Как отметил Ликсутов, испытания прошли успешно. В ходе проверочных мероприятий «Иволга» прошла и по другим направлениям, которые войдут в состав МЦД-3 и МЦД-4.

Также глава ведомства заявил, что «Иволга 3.0» считается самым современным поездом в столице и в скором времени появится «Иволга 4.0», подходящая инфраструктура для нее уже готовится.

Уточняется, что в сентябре Калужское направление войдет в состав МЦД-4, первые составы поедут по диаметру уже через несколько месяцев, пишет Telegram-канал Дептранса.