Гостиницу открыли на автовокзале "Центральный" в Москве

"23 номера, с возможностью размещения от 3 до 10 спальных мест, цена за ночь – от 700 до 2 400 рублей, действует посуточная оплата", – говорится в уведомлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил инвесторов развивать гостиничный бизнес в столице. Собянин подчеркнул, что одним из перспективных направлений является деловой туризм, так как благодаря ему растет число поездок и он стимулирует деятельность представителей бизнеса в столице.