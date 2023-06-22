В районе Преображенское построят учебный корпус на 220 мест

Новый учебный корпус на 400 мест появится в районе Преображенское. Как сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, об этом рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Четырехэтажный учебный корпус расположится на улице 2-я Пугачевская, 12а. Его оформят в оранжево-белых тонах, а из основного объема здания будут выделяться помещения спортзала и лестниц. По словам Загрутдинова, сейчас рабочие ведут устройство внутренних стен и перегородок. Ввести здание в эксплуатацию планируют уже в 2024 году.