В районе Преображенское построят учебный корпус на 220 мест
Новый учебный корпус на 400 мест появится в районе Преображенское. Как сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, об этом рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
Четырехэтажный учебный корпус расположится на улице 2-я Пугачевская, 12а. Его оформят в оранжево-белых тонах, а из основного объема здания будут выделяться помещения спортзала и лестниц. По словам Загрутдинова, сейчас рабочие ведут устройство внутренних стен и перегородок. Ввести здание в эксплуатацию планируют уже в 2024 году.
Общая площадь школы составит около 10 тысяч квадратных метров. Кроме учебных классов там предусмотрены столовая, актовый зал с трибунами на 240 человек, спортзал с возможностью трансформации на два отдельных помещения, а также душевыми и раздевалками. На территории новой школы оборудуют медицинский, а также многофункциональный библиотечный центр. Кроме того, в образовательном учреждении появятся робо-класс, инженерный комплекс и IT-полигон.