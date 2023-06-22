В районе Южное Медведково построят детский сад на 220 мест

Выдано разрешение на строительство детского сада в составе жилого комплекса «Полярная 25» на северо-востоке Москвы, который после сдачи будет передан городу. Об этом сообщили в Стройкомплексе столицы.

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В пресс-службе отметили, что здание детского сада будет переменной высоты – от двух до трех этажей, запроектированы большие оконные проемы, которые сделают максимально светлыми помещения, где дети проводят большую часть дня. При этом с первого этажа будет несколько выходов к игровым площадкам.

«Детский сад рассчитан на 220 мест и сможет принять девять групп воспитанников», – пояснил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Девелопером является ПИК, детский сад площадью около 4,4 тыс. кв. метров будет построен за счет инвестиционных средств, а после введения в эксплуатацию передан городу по соответствующему договору, который уже подписан.

Председатель Мосгосстройнадзора заверил, что будет уделено особое внимание качеству строительства, инспекторы уже составили индивидуальную программу проверок после того, как застройщик направил извещение о начале работ.