В Москве электродепо впервые проектируют с помощью российского ПО

"Проектируемое электродепо "Бирюлевское" является сегодня первым крупным столичным транспортным инфраструктурным объектом, полностью создаваемым с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ) на базе российского программного обеспечения. <…> Специалисты инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" провели тестирование отечественных программных продуктов, выбрали лучшие цифровые решения и совместно с разработчиками адаптировали их под создание гражданских и инфраструктурных объектов, в том числе таких крупных, как электродепо", - сказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов .

По его словам, опытом создания с помощью "цифры" электродепо "Бирюлевское" представители группы компаний "Мосинжпроект" недавно поделились в рамках VI Международного BIM-форума. Подход "Мосинжпроекта" заключается в том, что технологии информационного моделирования - это не только создание модели с массивом данных, "цифрового двойника" будущего здания или сооружения. ТИМ - это прежде всего система обмена информацией между всеми участниками проекта, и она должна опираться на надежно функционирующие программные комплексы.