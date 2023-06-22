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Пляжную зону вновь открыли на Северном речном вокзале

На набережной Северного речного вокзала открылась пляжная зона с бассейнами. В этом сезоне комплекс расширился — теперь посетителям доступны четыре бассейна. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Пляжную зону вновь открыли на Северном речном вокзале
© Вечерняя Москва

Пляжная зона отдыха на Северном речном вокзале будет открыта для посетителей до осени. Гостей ждут четыре бассейна с подогревом и системой очистки воды, шезлонги, гамаки, солнечные зонты и пляжные кровати. Также в зоне отдыха будут действовать ресторан, фитобар, летняя кухня с едой и напитками. Для удобства на пляже оборудовали раздевалки, душевые и санузлы.

— Чтобы в этом году здесь с комфортом могли провести время больше людей, мы добавили еще один бассейн и около 150 мест для отдыха — ожидаем свыше 135 тысяч гостей этим летом.
Особое внимание уделяем безопасности и комфорту — здесь дежурят профессиональные спасатели, круглосуточно контролируются чистота и температура воды, — отметил Максим Ликсутов.

В прошлом сезоне пляжную зону посетили больше 100 тысяч человек, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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