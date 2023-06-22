Пляжную зону вновь открыли на Северном речном вокзале

— Чтобы в этом году здесь с комфортом могли провести время больше людей, мы добавили еще один бассейн и около 150 мест для отдыха — ожидаем свыше 135 тысяч гостей этим летом.

Особое внимание уделяем безопасности и комфорту — здесь дежурят профессиональные спасатели, круглосуточно контролируются чистота и температура воды, — отметил Максим Ликсутов.