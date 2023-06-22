В Москве могут изменить систему оплаты отопления

Правительство предложило изменить систему платы за отопление в Москве и наделить столичные власти правом субсидировать теплоснабжающие организации. Такой законопроект Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ рекомендовал к принятию в первом чтении.

Документ разработан во исполнение указания Президента и наделяет органы власти Москвы полномочиями по установлению особенностей определения размера платы за отопление помещений в многоквартирных домах. Новые нормы предотвратят значительное увеличение оплаты ЖКХ, связанное с годовыми климатическими колебаниями, сказано в пояснении к проекту.

Сейчас жители столицы платят за отопление равными частями в течение года. Размер оплаты считают не по факту, а по итогам прошлого года. А в конце года выставляют корректирующий платеж — разницу между начисленными платежами и реальным объемом потребления тепла. Эта система приводит к тому, что если в прошлом году зима была очень холодной, то платеж за тепло в текущем году может увеличиться на 25-50 процентов.

Кабмин считает, что нужно изменить систему начисления и наделить московские власти правом устанавливать плату за отопление исходя из среднемесячного объема потребления теплоэнергии. Расчеты будут делать на основании данных о потреблении тепла за несколько лет, а не за один год, как сейчас. Это исключит «тринадцатую платежку» — жители ежемесячно в течение года будут платить за тепло равными долями.