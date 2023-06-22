Тапир Сью вышла в летний вольер Московского зоопарка и начала подъедать одуванчики

Равнинный тапир Сью вышла в летний вольер Московского зоопарка. Она оценила пищевое разнообразие, которое нельзя встретить в зимнем вольере. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.

По словам сотрудников зоосада, Сью внимательно осмотрела новую территорию и обнюхала все, что на ней находится. Она обнаружила одуванчики, которые принялась есть. В зимнем вольере тапира, которая соседствует с жирафом Самсоном в павильоне «Дом жирафа», такого пищевого разнообразия нет.

— Сью уже 34 года. Для тапира это достаточно солидный возраст, с учетом того, что в природе эти животные редко живут дольше 16-18. Ее упрямый характер немного связан и с почтенным возрастом, — отметили в пресс-службе Московского зоопарка.

В силу возраста Сью предпочитает большую часть времени проводить в укрытии, а если и выходить наружу, то только ради почесываний и еды. Ежедневно тапир встречается с киперами на ветеринарных тренингах, которые иногда также посещают врачи. Сью получает угощения за выполнение простых действий: пройти по вольеру, встать на весы, приподнять ножку. Животному необходимы взвешивание, уход за копытами и осмотр специалистов, передает агентство городских новостей «Москва».