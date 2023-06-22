Маломобильным москвичам по программе реновации передали 40 квартир

С начала 2023 года маломобильные граждане получили 40 специализированных квартир по столичной программе реновации жилья. Их выделяют людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывая их индивидуальные программы реабилитации. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Все дома по программе реновации строятся с учетом потребностей маломобильных горожан. Входы в них расположены на уровне тротуаров.

— С начала 2023 года город передал маломобильным гражданам 40 специализированных квартир, которые находятся в 21 новостройке в 10 городских округах. Особенности планировки нового жилья позволяют свободно передвигаться, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке, самостоятельно ухаживать за собой, — рассказал Максим Гаман.

Чаще всего квартиры для маломобильных горожан располагаются на нижних этажах новостроек по программе реновации. В помещениях предусмотрены большие холлы. расширенные дверные проемы. Розетки и электрический щиток для удобства жильцов в таких квартирах располагаются ниже, чем обычно, передает официальный сайт мэра Москвы.