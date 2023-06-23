Две поликлиники введут в эксплуатацию в Новой Москве в 2024 году

В следующем году в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию несколько объектов здравоохранения. Среди них детско-взрослые поликлиники на 320 и 520 посещений в смену в поселениях Филимонковском и Сосенском. Об этом рассказал глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.
Сейчас в зданиях ведутся строительно-монтажные работы. Специалисты устанавливают внутренние инженерные системы (вентиляция, ливневая канализация, водоснабжение, водоотведение и отопление), прокладывают наружные коммуникации и отделывают фасады.
В поликлиниках создадут комфортные условия для пациентов, в том числе для маломобильных, и персонала. Медучреждения укомплектуют новейшим оборудованием, созданным с учетом передовых технологий. Прием будут вести высококвалифицированные специалисты.
В поликлиниках появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Будут работать доктора для детей и взрослых по всем основным медицинским специальностям. Жители смогут получить консультацию компетентных специалистов, провести диагностику, восстановительные и лечебные процедуры.
Объекты будут переданы на баланс города с полным комплектом медицинского оборудования и мебели. В зданиях организуют посты охраны и установят современные системы видеонаблюдения. Территории возле поликлиник благоустроят и озеленят.
Новые объекты возводятся за счет средств как города, так и инвесторов. Так, с 2012 по 2023 год на территории ТиНАО в рамках государственной программы «Столичное здравоохранение» построены и введены в эксплуатацию четыре подстанции скорой медицинской помощи на 42 машино-места и 12 поликлиник на 3690 посещений в смену. Наиболее крупными проектами стали детско-взрослая поликлиника в Щербинке и детско-взрослая поликлиника с женской консультацией в Коммунарке. Каждая из них рассчитана на 750 посещений в смену. Строительство новых объектов здравоохранения позволяет создать в ТиНАО сотни рабочих мест.