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В Музее Победы открылась выставка о вкладе кондитеров в Победу

В преддверии Дня памяти и скорби в Музее Победы организовали выставку «Линия фронта проходит в твоем цехе». Она посвящена работе кондитеров знаменитой столичной фабрики «Красный Октябрь» в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 июня, сообщили в пресс-службе музея.

В Музее Победы открылась выставка о вкладе кондитеров в Победу
© Вечерняя Москва

Посетителям выставки покажут порядка сотни фотографий и документов работников, трудившихся в тылу и воевавших на фронте, а также продемонстрируют изделия, которые делали сладкими самые горькие дни в истории страны. Ведь даже в темнейший час завод не забывал о своих главных «клиентах».

— К Новому, 1945 году было выпущено более 500 000 подарков для Кремлевской Елки и московских школ, — отметили организаторы экспозиции.

Благодаря этим редким материалам гости Музея Победы узнают, как детям приходилось сменять у станка своих отцов и матерей, а женщины после 12-часового рабочего дня шли сдавать кровь и ухаживать за больными и ранеными. Кроме того, сотрудницы собирали для фронтовиков посылки с едой и одеждой.

Выставка продлится до 15 сентября включительно. А 24 и 25 июня Музей Победы организует бесплатные экскурсии на автобусах по мемориальному комплексу «Парк Победы». Они будут курсировать каждый час с 11:00 до 19:00.

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