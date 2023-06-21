В Музее Победы открылась выставка о вкладе кондитеров в Победу

В преддверии Дня памяти и скорби в Музее Победы организовали выставку «Линия фронта проходит в твоем цехе». Она посвящена работе кондитеров знаменитой столичной фабрики «Красный Октябрь» в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 июня, сообщили в пресс-службе музея.

Посетителям выставки покажут порядка сотни фотографий и документов работников, трудившихся в тылу и воевавших на фронте, а также продемонстрируют изделия, которые делали сладкими самые горькие дни в истории страны. Ведь даже в темнейший час завод не забывал о своих главных «клиентах».

— К Новому, 1945 году было выпущено более 500 000 подарков для Кремлевской Елки и московских школ, — отметили организаторы экспозиции.

Благодаря этим редким материалам гости Музея Победы узнают, как детям приходилось сменять у станка своих отцов и матерей, а женщины после 12-часового рабочего дня шли сдавать кровь и ухаживать за больными и ранеными. Кроме того, сотрудницы собирали для фронтовиков посылки с едой и одеждой.