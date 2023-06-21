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Последняя неделя июня в столице будет дождливее, чем весь месяц

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последняя неделя июня будет для Центральной России более дождливой, чем весь остальной месяц.

«В последнюю неделю июня в Центральной России осадков выпадет больше, чем за весь текущий месяц!», – сообщил он. Тишковец также добавил, что с пятницы в небе над Москвой появятся мощные кучево-дождевые облака, которые обрушат на столицу ливни с интенсивностью 7-12 мм. По словам синоптика, это примерно одно ведро дождевой воды на квадратный метр. «С 80%-ой вероятностью прогремит канонада гроз, местами даже не исключен град, порывы ветра будут достигать 10-15 м/с, дневная температура останется в норме, +20…+25. При этом, наиболее сильный дождь ожидается в период с утра до середины дня. В целом, до конца месяца в осадкомеры столицы попадет около 25-30 мм. Сейчас в копилке всего 19 мм. Месячная норма осадков в июне 77 мм», – заявил он.

Ранее Тишковец рассказал о начале купального сезона в России.

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