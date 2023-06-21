Последняя неделя июня в столице будет дождливее, чем весь месяц

«В последнюю неделю июня в Центральной России осадков выпадет больше, чем за весь текущий месяц!», – сообщил он. Тишковец также добавил, что с пятницы в небе над Москвой появятся мощные кучево-дождевые облака, которые обрушат на столицу ливни с интенсивностью 7-12 мм. По словам синоптика, это примерно одно ведро дождевой воды на квадратный метр. «С 80%-ой вероятностью прогремит канонада гроз, местами даже не исключен град, порывы ветра будут достигать 10-15 м/с, дневная температура останется в норме, +20…+25. При этом, наиболее сильный дождь ожидается в период с утра до середины дня. В целом, до конца месяца в осадкомеры столицы попадет около 25-30 мм. Сейчас в копилке всего 19 мм. Месячная норма осадков в июне 77 мм», – заявил он.