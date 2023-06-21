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Соревнования по дуэли на пистолетах пройдут в Москве 26 июня

Дуэльные соревнования по стрельбе из пистолетов пройдут в Москве 26 июня, принять участие в них смогут как профессионалы, так и любители. Об этом стало известно в среду, 21 июня.

Соревнования по дуэли на пистолетах пройдут в Москве 26 июня
© вечерняя москва

Отмечается, что мастера покажут профессионализм не только в стрельбе, но и в перезарядке оружия. Состязания пройдут по правилам Международной конфедерации практической стрельбы.

— Дуэльные соревнования — это не только спорт, но и шоу. Зрители смогут наблюдать за острыми поединками, поддерживать своих любимцев и наслаждаться происходящим, — рассказала ведущая соревнований Мария Фоминых, чьи слова приводит «Москва 24».

Жители столицы смогут принять участие в масштабном фестивале «День молодежи. Конструктор будущего» в парке «Ходынское поле» 24 и 25 июня. Участникам мероприятия выпадет возможность узнать секреты публичных выступлений, продемонстрировать свои навыки работы в социальных сетях и новых медиа, а также посетить многие другие активности в рамках фестиваля.

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