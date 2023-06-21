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Определены самые спортивные районы Москвы

Крылатское и Аэропорт признаны районами Москвы с самой развитой спортивной инфраструктурой, сообщили «Известиям» аналитики компании Touch.

Определены самые спортивные районы Москвы
© Мослента

Так, в Крылатском после Олимпиады-80 остались Гребной канал, одноименный велотрек и олимпийская велотрасса длиной почти 14 километров. В районе Аэропорт также расположено немало спортивный объектов: стадион «Динамо», Дворец спортивных единоборств ЦСКА, бассейн МФА и прочие учреждения.

Кроме того, в рейтинг спортивных районов попало Строгино, где можно заняться различными водными видами спорта. Еще в районе есть дворец спорта «Янтарь» с бассейном, Федерация айкидо РФ, ледовый дворец «Строгино», спортшколы.

В Хамовниках функционируют Дворец водных видов спорта с тремя большими спортивными бассейнами, ледовый дворец «Кристалл», скалодром, универсальный спортивный зал «Дружба», а в этом году свои двери для горожан откроет крупнейший в Европе теннисный центр. В Раменках есть гольф-клуб, клубы мотоспорта и единоборств, «Русская горнолыжная школа — Столица» и спортивный комплекс «Воробьевы горы».

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