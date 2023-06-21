Стало известно о погоде на июль в Москве
Прогноз погоды на июль в своем Telegram-канале раскрыла ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, средняя дневная температура в городе будет в пределах 21-26 градусов тепла, ночью термометры покажут до плюс 13-18 градусов.
При этом в середине месяца в столице ожидается до плюс 30 градусов тепла, солнечно и без осадков, уточнила метеоролог.
Ранее синоптик назвала время возвращения дождей в Москву.
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